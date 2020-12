Infortunio Sanchez – Emergenza infortuni per Antonio Conte in vista della gara del turno infrasettimanale contro il Napoli. Una gara sicuramente importante per il tecnico dopo la delusione dell’uscita dalla Champions League.

Quasi sicuramente non giocherà Vidal mentre in seguito verranno valutate anche le condizioni di Hakimi. Il tecnico nerazzurro ha gli uomini contatti nella sfida di domani per la dodicesima giornata di campionato. Ma l’emergenza è proprio in attacco visto che perde una pedina importante come Alexis Sanchez.

Infortunio Sanchez, non giocherà col Napoli

Il cileno ex Manchester United e Barcellona veniva da ben 5 gare consecutive da titolare. Nel lunch match di domenica scorsa contro il Cagliari , Sanchez ha giocato tutta la partita alla Sardegna Arena ma ha subito un fastidio all’adduttore. A fine gara l’attaccante, infatti, si toccava continuamente la gamba destra, segno di una noia muscolare. Il giocatore ha stretto i denti nei minuti finali contro i sardi per aiutare i compagni verso la rimonta, peggiorando ancora di più la situazione.

Dagli esami svolti si è pensato di preservare il calciatore in modo da non rischiare di perderlo per un mese. Con l’esclusione di Sanchez, Conte ha davvero pochi giocatori in attacco. Oltre agli inamovibili Lautaro Martinez e Lukaku, l’alternativa sarebbe Pinamonti che in questo campionato ha totalizzato solo due presenze.

Per questo motivo che il giocatore non sarà tra gli undici che scenderanno in campo. A confermarlo sono anche le parole dell’allenatore durante la consueta conferenza alla vigilia della partita. Ecco quanto affermato dal tecnico:

“Infortunati? Sanchez è uscito con un problema all’adduttore, difficilmente sarà recuperabile. Per Vidal, ha avuto una distrazione di primo grado, sta lavorando bene. Sta recuperando però penso che domani sarebbe un rischio provare a farlo giocare, rischieremo di perderlo per un altro mese. Bisognerà avere pazienza“.

“Hakimi? Faremo delle valutazioni oggi, potrebbe essere disponibile domani”.

