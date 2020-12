INSIGNE SIRI – Da poco sul web è comparsa una curiosità scioccante riguardante il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Il giocatore azzurro è, suo malgrado, protagonista di un episodio discriminatorio riguardante il mondo della tecnologia, nello specifico il mondo Apple.

Insigne Siri, compare “INSIGNE TERRONE”

A lanciare l’allarme è il noto scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. La famosa penna del Corriere della Sera denuncia questo episodio riguardante l’IPhone su un suo articolo pubblicato proprio sul quotidiano. L’articolo in questione si intitola Cerchi Insigne con Siri e trovi scritto ‘terrone’. L’episodio riguarda in particolar modo Siri, l’assistente virtuale sviluppato dall’Apple che funziona tramite riconoscimento vocale.

Lo scrittore napoletano, però, ha rivelato una cosa sconcertante. Come si può evincere dal titolo, se si chiede a Siri di cercare il capitano del Napoli, affianco al suo nome compare la dicitura “terrone”.

“Una parola secca e inequivocabile, come un’apposizione, un titolo. Non calciatore, non fuoriclasse, non attaccante, niente di tutto questo. Terrone, c’è scritto sullo schermo”, così scrive Maurizio De Giovanni nel suo articolo.

Il giocatore del Napoli, in trasferta, è sempre stato fischiato negli stadi per via della propria provenienza. Ma la vicenda riguardante il motore di ricerca ha fatto indignare il mondo di internet e in particolare tutti i tifosi del Napoli.

Subito è partita una gara di solidarietà nei confronti del giocatore del Napoli. In pochi minuti è nato, su Twitter, un hashtag per sostenere Lorenzo Insigne: #siamotuttiterroni. Un hashtag che nasce come segno di protesta per questi episodi di razzismo, odio e discriminazione che continuano a verificarsi anche nel 2020, nello sport come anche all’interno di altri contesti.

L’episodio, però, ha creato delle divisioni. Per alcuni si tratterebbe meramente di uno scherzo di pessimo gusto ma altri pensano che sia un altro attacco al Mezzogiorno. Intanto la scritta incriminata è stata subito eliminata ed affianco al nome del giocatore compaiono solo informazioni tecniche e veritiere. La società non si è ancora espresso su questo episodio increscioso.