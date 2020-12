Come arrivare a Granada – Il Napoli sfiderà il Granada nei sedicesimi di Europa League. La squadra spagnola sarà l’avversaria degli azzurri a febbraio. Si giocherà prima in Spagna, il 18 febbraio e poi allo stadio Diego Armando Maradona il 25.

Una sfida non facile per i partenopei. Infatti, gli uomini di Diego Martinez Pena sono arrivati secondi nel girone E, a un solo punto dal Psv Eindhoven, ma con la miglior difesa: solo 3 gol subiti. Sarà una bella trasferta però, per i tifosi azzurri, Coronavirus permettendo.

Se la pandemia dovesse attenuarsi e se le restrizioni agli stadi e ai viaggi dovessero essere attenuate, anche grazie al vaccino, visitare l’Andalusia non sarebbe una esperienza da tutti i giorni. Un condizionale gigantesco, viste le condizioni in cui viviamo ormai da marzo, ma mai dire mai. Anche se – restando realisti – le chance sono al lumicino.

Come arrivare a Granada

Il mezzo principale per raggiungere la città spagnola è sicuramente l’aereo. L’aeroporto di Granada si chiama Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, ma da Napoli non è raggiungibile. Nessuna compagnia parte dalla città campana per raggiungerlo. Infatti, se si vuole arrivare nell’aeroporto a 10 km a ovest di Granada, bisogna partire da altre città come Milano, Bologna, Bergamo o anche Roma, con diverse compagnie, tra le quali Iberia e Ryanair.

Mentre, da Napoli le opzioni più economiche per raggiungere Granada in aereo sono sicuramente Malaga e Siviglia, ma si potrebbe atterrare anche a Madrid o a Barcellona, ma i tempi per raggiungerla si allungano.

L’alternativa all’aereo sono la macchina, l’autobus o il treno. Con l’auto personale è un viaggio lunghissimo. Le due città distano 2.402 km e quindi, circa 24 ore di viaggio, oltrepassando il centro Italia, la Liguria, Francia, Andorra e passando per Barcellona e Valencia.

Con l’autobus e il treno invece, non bisogna partire logicamente dall’Italia, ma dopo aver raggiunto un’altra città spagnola come Madrid, Barcellona o anche Siviglia. Ci sono numerosi autobus e treni collegati alla città dell’Andalusia. La stazione ferroviaria si trova in Avenida de Andaluces, quella degli autobus si trova a Carretera de Jaén, a poco meno di 2 km dalla città.

Granada dall’alto

Granada, cosa visitare

La città andalusa è senza dubbio una delle città spagnole più affascinanti. Capoluogo andaluso, è collocato ai piedi delle imponenti montagne della Sierra Nevada e offre un numero di monumenti e di giardini.

La zona sicuramente più interessante è la parte medievale situata sulle splendide colline che comprende due luoghi magici e molto antichi: la fortezza di Alhambra e i suoi giardini (il Generalife) e il quartiere Albayzin (dove si trova il Monastero di Santa Isabella), non a caso, patrimonio dell’Unesco.

Da non perdere sicuramente la Cattedrale di Granada, una costruzione risalente all’epoca gotico-rinascimentale. La Cattedrale Metropolitana de la Encarnación fu costruita nel XIV secolo sulla base di una vecchia moschea ed è visitata da tantissimi turisti durante l’anno e La Cappella Reale, il monumento di fattura cristiana più significativo di Granada, costruita in stile gotico a partire dal 1505 e fu terminata il 1517.