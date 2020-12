Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rivelando le ultime notizie riguardanti la squadra azzurra. Ecco quanto evidenziato:

Ultime notizie Napoli, cambio modulo contro la Sampdoria

“Gattuso con la Sampdoria giocherà con il 4-3-3 e darà un turno di riposo a Zielinski e Fabian Ruiz. Davanti dovrebbero giocare Politano, Mertens e Insigne. In porta torna Meret al posto di Ospina. Malcuit non sta benissimo, così come Osimhen. Confermato che tornerà nel 2021 a causa di un problema ad un nervo del braccio che causa dolore.

Infortunio Osimhen, torna nel 2021

Il Napoli ha fatto questo ragionamento: ‘Siamo secondi in classifica (perché considerano anche il punto perso con la Juve) e quindi preferiamo non rischiare di perdere ancora Osimhen per il resto della stagione’. A centrocampo ci saranno Bakayoko, Elmas e Demme.

Gattuso e Llorente, le ultime notizie di calciomercato sul Napoli

Rinnovo Gattuso? Non è solo il contratto di Rino, ma anche quello di tutti i collaboratori. È solo questione di tempistiche, ma la stretta di mano già c’è. Detto ciò, Gattuso è il tipo di allenatore che, qualora non dovesse condividere i piani del Napoli, sarebbe in grado di andarsene sbattendo la porta e lasciando tutti i soldi sul tavolo.

Parlare con la Sampdoria per Llorente? Le due società non devono parlare, perché il Napoli lo regala. La Samp deve convincere il giocatore parlando con il fratello agente e con Trimboli. Sul giocatore c’è anche il Benevento, ma Llorente non ha ancora deciso”.