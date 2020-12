Osimhen, rientro infinito! Il nigeriano tornerà nel 2021

Victor Osimhen dovrà stare fuori ancora di più del previsto. L’edizione odierna de Il Mattino scrive come l’attaccante nigeriano sia costretto a saltare ancora altre partite, a discapito di quanto si era parlato negli ultimi giorni. L’attaccante sembrava aver subito soltanto una botta in nazionale, mentre in realtà le sue condizioni sono diventate preoccupanti. Secondo il quotidiano, il dolore alla spalla persiste, e le possibilità di vederlo in campo a fine dicembre sono pressoché nulle. Ancora è difficile stabilire con precisione la data del suo rientro, ma per ora pare che bisognerà attendere il nuovo anno.

