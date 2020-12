Gattuso occhi– Durante il match tra Napoli e Real Sociedad, il mister Gattuso è stato ripreso più volte. Dalle immagini ci si è accorti subito che il tecnico avesse qualche problema all’occhio. Questo perché dalla diagnosi è emerso che il tecnico soffre di una diplopia orizzontale.

Gattuso occhi, cos’è la diplopia orizzontale

Per capire la malattia del tecnico bisogna andare a ritroso, a quando era ancora un giocatore. Gattuso ha avuto problemi agli occhi dopo lo scontro avuto con Alessandro Nesta, nella partita con la Lazio quando lui giocava nel Milan. Lo scontro, che inizialmente sembrava del tutto innocuo, ha solo aggravato di più il problema visto che, a quanto pare, l’ex giocatore soffriva già di problemi all’occhio.

Dagli esami svolti dopo lo scontro è emerso una diplopia ossia una visione sdoppiata delle cose. Questa malattia comporta a vedere in maniera molto distorta le immagini a seconda di come si posizione lo sguardo e anche dall’individuo che ne soffre. Se si guarda da un determinato lato, le immagine doppie si vedono in maniera peggiore. Se si svolta, invece, dalla parte opposta lo sdoppiamento potrebbe anche annullarsi. Per questo motivo che molte volte, durante il match di Europa League, Gattuso ha dovuto socchiudere l’occhio che soffre di questa paralisi muscolare per vedere meglio i suoi giocatori.

Uno dei sintomi della diplopia è la miastenia. Quest’ultima si manifesta soprattutto in età avanzata. La malattia è collegata al fatto che gli anticorpi non permettono la giusta contrazione dei muscoli presenti nell’occhio. Quest’ultimi, infatti, appaiono del tutto debole e non permettono la giusta visione. La miastenia è una malattia di tipo autoimmune e tra i diversi sintomi può portare anche la caduta della palpebra .

A parlare di questi problemi all’occhio è stato anche il vice allenatore Gigi Riccio che ha spiegato che Gattuso si sta riprendendo dai problemi. Le sue condizioni sono nettamente migliorate e sta affrontando la malattia nella giusta maniera.