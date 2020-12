Conte Capello – Nervosismo nel post partita a Sky dopo la partita tra Inter e Shakhtar. I nerazzurri pareggiano 0-0 contro gli ucraini e sono completamente fuori dall’Europa. Il tecnico Antonio Conte riceve, come da consueto, le domande dello studio. Ma si percepiva l’irritazione del tecnico anche nelle altre risposte .

Conte capello, il tecnico risponde innervosito alle domande

Tra gli ospiti in studio c’è Fabio Capello che rivolge una domanda al tecnico dell’Inter. L’ex CT della Russia ha detto di non aver visto la giusta rabbia nella partite che contano. Davanti a questa affermazione Conte è rimasto in silenzio e dopo pochi secondi ha detto: “Non ho niente da rispondere“.

Sempre Capello ha chiesto anche sull’esistenza di un eventuale piano B per fronteggiare squadre come lo Shakhtar. La risposta del tecnico non si è fatta attendere: “Sì che ce l’abbiamo, ma non veniamo a dirlo a voi, altrimenti scoprono anche il piano B”

La parola passa alla conduttrice Anna Billò che chiedeva di problemi di gioco dell’Inter in Europa. Anche in questo caso la risposta dell’allenatore non è stata molto cordiale: “Problema di gioco? Ma in che senso? Lo Shakhtar è venuto qua e hanno stravolto il proprio sistema di gioco. Ma pensate prima di fare le domande?!”.