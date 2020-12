Conte polemico: “L’Inter non è stata rispettata dagli arbitri, ora che siamo stati eliminati posso dirlo”

Antonio Conte dagli studi di Sky Sport analizza il pareggio dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk, che ha portato all’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League.

L’attacco di Conte

“C’è molta delusione – esordisce Conte- . Non c’è stata mancanza di cattiveria, di determinazione. C’è stata mancanza del gol e se non segni non vinci. Non siamo stati neanche fortunati con arbitri e Var. L’Inter non è stata rispettata, andate a vedervi gli episodi non visti in questo girone. Ora che siamo stati eliminati posso dirlo”.