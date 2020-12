Se n’è andato all’età di 66 anni Alejandro Sabella, ex ct della nazionale argentina. L’albiceleste piange un altro elemento importante della propria storia. Sabella era stato in panchina nella rassegna mondiale del 2014, portando l’Argentina fino alla finale. Nelle ultime ore le sue condizioni si erano aggravate.

SABELLA ARGENTINA

Non era più in grado di respirare autonomamente e il quadro clinico era precipitato. Il Clarin dà ora la notizia della sua morte, a causa di un tumore alla laringe che continuava a tormentarlo. Negli ultimi giorni le condizioni erano peggiorate anche per un problema al cuore. Emotivamente Sabella era stato – raccontano dall’Argentina – turbato dalla notizia della morte di Maradona, a cui subentrò sulla panchina della Selecciòn.

Il punto più alto della sua gestione fu indubbiamente il mondiale del 2014: con un cammino anche travagliato, l’Albiceleste raggiunse la finale, eliminando Svizzera, Belgio e Olanda. Soltanto la Germania la sconfisse con il famoso goal al 112′ di Mario Gotze. La partita passò alla storia anche per l’errore di Gonzalo Higuain, che fu criticato aspramente in patria per un goal fallito. Ma non è questa la sede per rimuginare. Su Sabella anche Leo Messi spese belle parole.

L’EPISODIO CON LAVEZZI

A Fox Sports dichiarò come l’epoca migliore della sua esperienza in nazionale fosse stata proprio quella con lui. A Sabella è legato anche un particolare episodio con l’ex calciatore del Napoli Lavezzi. Il Pocho in una gara di quel mondiale gli rovesciò dell’acqua addosso e commentò scherzosamente a fine partita con la stampa, come si può vedere nel video successivo:

Nella sua carriera, Sabella per tanti anni si è accomodato in panchina, diventando allenatore capo soltanto con l’Estudiantes e, per l’appunto, con l’Argentina. Dopo l’addio nel 2014 non ha più allenato, prima della malattia e della scomparsa avvenuta oggi a 66 anni. Il calcio argentino, che lo stimava malgrado l’allontanamento di 6 anni fa e un’esperienza travagliata, piange un suo beniamino.