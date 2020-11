Carlos Bilardo non sa della morte di Maradona. Il fratello Jorge: “Non ho avuto il coraggio di dirglielo”

Tutto il mondo è rimasto scosso dalla morte improvvisa di Maradona. Tutto il mondo è venuto a conoscenza della sua scomparsa. O forse no. L’edizione odierna de Il Mattino ha rivelato che Carlos Bilardo, allenatore dell’Argentina del Mondiale del 1986, non è venuto a conoscenza della morte di Diego.

Bilardo amava Maradona e più volte ha dichiarato «Diego è il figlio che non ho mai avuto». Il fratello Jorge non ha avuto il coraggio di dire al fratello cosa è successo: «Non posso dirgli che Diego è morto», ha confessato a Radio Provincia.

Oggi l’ex allenatore dell’Argentina ha 82 anni, soffre di disturbi neurologici e adesso vive in un appartamento in Buenos Aires curato da alcune infermiere. «L’infermiera sapeva già che se fosse successo, la televisione doveva essere vietata. E così è stato. A Carlos è stato detto che il cavo tv si è rotto», ha raccontato Jorge Bilardo.