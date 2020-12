Confcommercio Campania precisa: “In zona rossa i negozi domani non potranno riaprire”

Nelle ultime ore c’è stata tanta indecisioni per quanto riguarda il colore della Regione Campania. Dopo la conferenza stampa del Premier Conte, i cittadini campani si sono chiesti se permane la zona rossa o si cambierà colore. Ma soprattutto, visto il nuovo Dpcm, se cambierà qualcosa per le attività.

A fare chiarezza, ci pensa la Confcommercio Campania, la quale, precisa che i negozi in zona rossa non potranno riaprire: “!!AVVISO!! Si comunica che i negozi delle regioni che si trovano in zona rossa domani non potranno riaprire. Pertanto si resta in attesa delle decisioni che saranno prese domani dal Ministro della salute su eventuali modifiche al “colore” della Regione Campania”.