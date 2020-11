Insigne: “Voto 8? Troppo generoso! Devo tanto a mister Gattuso, con lui sono leader. A Napoli non ho mai avuto un grande rapporto”

L’attaccante del Napoli e della Nazionale, Lorenzo Insigne, ha commentato il match vinto dall’Italia per 0-2 in trasferta con la Bosnia in Nations League. Ecco quanto evidenziato:

“Sapevamo che oggi fosse una partita difficile, avevamo tanti problemi. Però eravamo carichi e abbiamo fatto una grande partita, non solo dal punto di vista tattico ma soprattutto per la rabbia agonistica e la voglia. Facciamo ciò che ci dice il mister e proviamo a fare il meglio.

Merito di Gattuso? Mi sta aiutando tanto, sia tatticamente che umanamente. Poi qui in Nazionale il CT Mancini, Evani e tutto lo staff mi mettono a mio agio.

Voto 8? Penso sia un po’ troppo generoso (ride, ndr). Con Mister Gattuso sto lavorando ad altissimi livelli. Non ho mai avuto buoni rapporti con Napoli, ma è giusto perché loro si aspettano sempre tanto da me. Il mister sta riuscendo a tirare fuori le mie doti da leader. Poi quando vengo qui in Nazionale sono anche più sereno. Ma devo tanto a mister Gattuso su questo aspetto”.