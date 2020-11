GdS – Discussione Ghoulam-Gattuso, le urla del tecnico a Castel Volturno: “Non me ne frega niente di Jorge!”

La scorsa settimana ha stupito la scelta da parte di Rino Gattuso di escludere Ghoulam e Mario Rui dal match contro il Bologna di campionato. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela un retroscena su quanto successo tra il terzino e l’allenatore:

“Non me ne frega niente di Jorge” avrebbe urlato il tecnico, riferendosi a Mendes che è non solo il suo procuratore ma anche quello del terzino azzurro. “Non una rottura col suo agente, il portoghese sa di che pasta è fatto Rino e si guarda bene dall’intervenire, dal fare ingerenze“, conclude il quotidiano.