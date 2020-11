Giuntoli: “Ghoulam e Mario Rui in tribuna? L’allenatore agisce come meglio crede!”

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita di Bologna-Napoli:

“Ghoulam e Mario Rui? Conosciamo il nostro allenatore, vuole vedere tutti sul pezzo: non è stato così e li ha fatti riposare. Li ha visti non troppo concentrati e ha preso questa decisione. Veniamo da una gara particolare dove abbiamo toppato al primo tempo, sicuramente sarà un problema di testa. L’allenatore agisce come meglio crede“