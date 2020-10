PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA – Il Napoli arriva al match di domani contro l’Atalanta non con l’umore alle stelle. Il 3-0 a tavolino contro la Juventus e il conseguente punto di penalizzazione hanno destabilizzato l’ambiente. In attesa del ricorso al TAR, gli azzurri ritornano in campo domani alle 15 ed affronteranno un’ Atalanta sempre più in forma . Gli orobici vengono da tre vittorie consecutive e si confermano, per il momento, il miglior attacco con ben 13 gol all’attivo. Gli azzurri, prima della sconfitta a tavolino, erano gli unici insieme al Milan a non aver subito nessuna rete.

L’infortunio di Insigne

Probabili formazioni Napoli Atalanta , le ultimissime

Gattuso dovrà fare i conti con diverse assenze in vista della sfida contro i bergamaschi. In primo luogo Insigne, infortunatosi nel match contro il Genoa. Il capitano azzurro tenterà il tutto per tutto per smaltire l’infortunio in vista del match di Europa League contro l’Az Alkmaar e potrebbe ritornare anche per il derby col Benevento. Oltre a lui anche i due azzurri positivi Elmas e Zielinski non potranno essere schierati in campo. Scalpita invece il nuovo acquisto Bakayoko che quasi sicuramente verrà schierato in campo fin dal primo minuto. Non solo il dubbio giocatori, anche il modulo resta un giallo. 4-3-3 o 4-2-3-1 con cui il Napoli ha fatto bene nella passata sfida contro i rossoblù. Quest’ultimo modulo potrebbe essere quello prescelto dal tecnico calabrese.

Anche l’Atalanta però ha degli indisponibili. Tra questi Caldara e Gollini mentre le due punte di diamante, Zapata e Gomez, saranno a disposizione del tecnico.

Probabili formazioni

NAPOLI(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Allenatore: Gattuso. In panchina: Meret, Contini, Maksimovic, Rrahmani, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Demme, Bakayoko, Petagna, Llorente.

ATALANTA(3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, D. Zapata. Allenatore: Gasperini. In panchina: F.Rossi, Toloi, Mojica, Piccini, Miranchuk, Malinovskyi, Ilicic, Pessina, Muriel, Lammers, Ruggeri.