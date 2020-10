Sky – Insigne velocizza il recupero: l’obiettivo è ritornare disponibile per la sfida con l’Az Alkmaar

Nella sfida contro il Genoa, Lorenzo Insigne è dovuto uscire per infortunio. Il capitano azzurro non è stato convocato dall’Italia nella sfida con l’Olanda e non ci sarà neanche domani contro l‘Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky, Insigne starebbe facendo di tutto per velocizzare il recupero. Il giocatore vorrebbe essere già disponibile per la sfida di Europa League contro gli olandesi dell’Az Alkamaar fissata per il 22 ottobre.

