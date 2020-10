Non si ferma il mercato del Napoli, nonostante la chiusura ufficiale della sessione estiva di trasferimenti. Arek Milik è rimasto fuori dalle liste per la Serie A e l’Europa League, certificando così la sua assenza dal campo per il resto della stagione.

Mercato Napoli, per Milik possibile cessione a gennaio

Ecco perché – come sottolinea l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno – per Milik si apre la strada della cessione a gennaio. Uno dei club che potrebbe cogliere l’occasione in Serie A è la Fiorentina.

I viola hanno provato ad acquistare Milik nelle ultime ore di calciomercato, ma la decisione del polacco è stata irremovibile e ha preferito restare al Napoli, con tutte le difficoltà che ne conseguono.

Intanto la Fiorentina è rimasta sguarnita in attacco e l’affare potrebbe riproporsi. La cessione permetterebbe al Napoli di incassare una cifra minima (De Laurentiis potrebbe accontentarsi di 10 milioni di euro, ndr) e allo stesso calciatore di non restare completamente fermo nella stagione che porterà agli Europei.