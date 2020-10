ZEDDKA CAVESE – Continua l’opera di sfoltimento dell’organico da parte del Napoli. Oltre ai tanti big, vanno piazzati anche i giovani più interessanti cresciuti nel settore giovanile azzurro. Tra questi c’è Karim Zedadka.

LEGGI ANCHE: RAI – Il Napoli propone Milik a Fiorentina e Torino: uniche piste ancora percorribili

Karim Zedadka ceduto alla Cavese

Il terzino classe 2000 è stato ceduto dal Napoli alla Cavese con la formula del prestito. Per il calciatore ci sarà così l’opportunità di mettersi in mostra in un campionato professionistico come quello della Serie C.