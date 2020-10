BAKAYOKO NAPOLI – In attesa di capire meglio la situazione relativa ai tamponi, il Napoli non smette di pensare al mercato. Siamo agli sgoccioli finali ma Giuntoli vuole mettere a segno ancora qualche altro colpo. Sono state, inoltre, svelate anche le avversarie degli azzurri in Europa League e tra queste c’è anche la Real Sociedad, una squadra molto fisica che ha a disposizione un grande giocatore come David Silva. Il Napoli si prepara alle future sfide ma si cerca sempre il tassello mancante a centrocampo vista la partenza di Allan. L’assenza del brasiliano si fa sentire e Gattuso vorrebbe un giocatore che possa colmare questo vuoto. L’ultima suggestione si chiama Tiémoué Bakayoko.

Bakayoko Napoli, vecchia conoscenza del campionato

Cresciuto calcisticamente in Francia, precisamente nel CA Parigi, squadra della sua città. Il giocatore non passa inosservato con i suoi 189 cm e per la sua grandissima forza fisica. Il Rennes si accorge subito di lui e lo acquista diventando un punto di riferimento nelle giovanili della squadra. Nel 2013 arriva la consacrazione in Ligue 1 con i bretoni con cui gioca 24 partite e totalizzando il suo primo ed unico gol. Nel 2014 passa poi al Monaco che rimane molto impressionato da lui vedendo del grande potenziale . Gioca 63 partite con i monegaschi prima di giungere in Premier League dove lo acquista il Chelsea per circa 40 milioni. Con i Blues comincia bene ma con l’arrivo di Maurizio Sarri il centrocampista non convince e viene spedito a Milano dove incontra l’attuale tecnico del Napoli, Rino Gattuso.

La lite con Gattuso

Proprio con il tecnico partenopeo, il giocatore è stato oggetto di discussione in un Milan-Bologna dello scorso anno. In quel frangente, l’allenatore calabrese si è arrabbiato con il francese per il suo mancato riscaldamento visto che doveva subentrare a Biglia che era a terra dolorante. Il giocatore non capisce e non fa il consueto stretching che anticipa l’entrata in campo. Alla fine al suo posto entrerà José Mauri. Bakayoko si risiede in panchina ricevendo una ramanzina da parte di Rino che lo invitava ad usare la testa e a vivere meglio la partita. La risposta del francese non si è fatta attendere mandando addirittura a quel paese il proprio allenatore.Si tratta di un episodio goliardico, che però non ha mai lacerato i rapporti tra i due. Infatti, per Gattuso, Bakayoko ha sempre speso parole di stima nei suoi confronti definendolo un allenatore di grande carattere.



Le caratteristiche fisiche di Bakayoko e l’offerta del Napoli

Il giocatore di origine ivoriane potrebbe essere pezzo per il 4-2-3-1 tanto amato da Gattuso. Il tecnico è ricorso al modulo contro il Genoa riscuotendo un grande successo ma manca ancora una presenza fissa a centrocampo. Bakayoko è un mediano puro ma può giocare anche come centrocampista centrale. È in grado di sfruttare la sua altezza anche per gli scontri aerei ed è abile nel gioco offensivo. Non ha una grande propensione al gol ma nei contrasti fa valere i suoi 72 kg. Inoltre, ha la capacità nel rubare molto spesso il pallone agli avversari e a smarcarsi nonostante la superiorità numerica.



Il Napoli sarebbe davvero interessato al giocatore visto che sembra esserci anche la disponibilità da parte dei londinesi per aprire al prestito secco. Il Chelsea sta ancora pensando se cedere o meno il giocatore che non rientra progetto di Frank Lampard e che non vuole stare un altro anno in tribuna. Bakayoko potrebbe essere il nome giusto per il centrocampo del Napoli, dopo essere stato promesso sposo al Milan, e potrebbe riabbracciare il suo ex tecnico.

Cesare Tartaglione