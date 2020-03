Bakayoko su Gattuso: “È speciale e ha tanto carattere, era interessante stare con lui”

Tiémoué Bakayoko è intervenuto a RMC, parlando del rapporto con Gattuso ai tempi del Milan

Tiémoué Bakayoko, ex centrocampista del Milan, oggi in forza al Monaco, è intervenuto a RMC Sport.



Come riportato dal giornalista francese Guillaume Maillard-Pacini su Twitter, il centrocampista francese è tornato a parlare del suo ex allenatore ai tempi del Milan, Gennaro Gattuso, attuale allenatore del Napoli.



Bakayoko si è soffermato sul suo periodo al Milan, sul rapporto che aveva con Gattuso e su quanto quest’ultimo abbia un gran carattere. Il francese ha affermato:



“Rimanere al Milan o al Chelsea? Non sono l’unico a decidere. Avevo la sensazione che non contavano su di me. Gattuso? Avevamo un rapporto non così negativo. Lo considero un allenatore speciale. Ha tanto carattere, era interessante stare con lui”.