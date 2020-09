Koulibaly, da oggetto di mercato alla rinascita in azzurro. Potrà arrivare il riscatto?

Koulibaly è sicuramente uno dei giocatori del Napoli che fa più gola alle big europee. Il difensore senegalese è stato oggetto di discussione per mesi per quanto concerne il suo addio che sembrava ormai definitivo. Era sempre più lontano da Napoli visto anche l’interesse notevole che il Manchester City nutriva per lui. I Citizens, però, non avevano mai presentato offerte ufficiali per il difensore azzurro. Si parlava solo di mero interessamento ma di concreto non c’era nulla. La cifra di cui si parlava, però, era immensa: 75 milioni. Condizione necessaria ma non sufficiente per De Laurentiis che rigettava continuamente l’offerta in quanto non congrua al valore reale. Il City, così, è rimasto con la coda tra le gambe ma ha immediatamente trovato il sostituto del giocatore partenopeo.

Rubens Dias al City. Il capitolo Koulibaly (sembra) chiuso

Pep Guardiola va a pescare in Portogallo: Ruben Dias del Benfica ha formato ufficialmente con gli inglesi. La trattativa è stata onerosa da parte del club di Manchester che ha sborsato 60 milioni per accaparrarsi il lusitano. Per arrivare al giocatore classe 97, il City ha dovuto inserire anche il cartellino di Nicolas Otamendi che lascia il club dopo vari anni. Finalmente, i tifosi azzurri possono tirare un sospiro di sollievo. La pista che porta a Koulibaly sembra essersi congelata, la telenovela estiva di questa sessione anomala di calciomercato dal sapore invernale sembra essersi conclusa. Eppure, dal sito degli inglesi emerge un particolare che ha destato un po’ di preoccupazione fra i supporter.

Sul sito del club, sotto l’annuncio dell’ufficialità del giocatore portoghese, c’era un link che portava all’acquisto della maglia del difensore napoletano. Il testo del link, inoltre, presentava la scritta “Fai una domanda a Koulibaly”. Il dettaglio ha fatto immediatamente il giro del web avendo del clamoroso. Il motivo che c’è dietro potrebbe essere molto semplice. Il City credeva di avere già tutto per presentare Koulibaly ma qualcosa è andato storto e la trattativa è saltata.

Koulibaly al centro del progetto azzurro

La stagione scorsa del difensore, così come per tutti gli altri giocatori, non è stata tutta rosa e fiori. Si parlava, infatti, di pochi stimoli che il giocatore aveva nel restare in azzurro. Koulibaly risultava discontinuo non potendo più offrire la stessa sicurezza che un tempo dava con le sue giocate che hanno stregato mezza Europa. Nella partita con il Parma, però, ha giocato molto bene lavorando all’unisono con Manolas. Proprio l’ex Roma , uscito per infortunio contro il Genoa, potrebbe essere in dubbio nell’importantissima sfida di domenica con la Juventus. Una sfida che Koulibaly ricorda con molto dispiacere vista che una sua rocambolesca autorete regalò il 4-3 dei bianconeri in extremis.

Il difensore dovrebbe esserci nella sfida all’Allianz salvo diversi imprevisti come la positività di qualche giocatore della squadra dopo il caos Genoa. Archiviate le sirene estere, Koulibaly vuole riscattarsi piazzandosi al centro del progetto di Gattuso. Il tecnico in difesa vuole due senatori di esperienza e sia lui che Manolas possono offrire le garanzie che l’allenatore vuole. L’idea di Sokratis dell’Arsenal continua ad aleggiare e questo potrebbe essere un ostacolo per la permanenza del senegalese. Il difensore della nazionale greca ha un curriculum niente male avendo giocatore in squadre come Borussia Dortmund ed Arsenal. Inoltre, conosce il compagno di reparto Manolas e sarebbe avvantaggiato nell’amalgamarsi al gioco degli azzurri.

Per ora, però, non ci sono trattative ufficiali per portare il giocatore dei Gunners in maglia azzurra. Le parole di Giuntoli nel prepartita con il Genoa, inoltre, sono state rassicuranti sul fatto che il destino di Koulibaly è sempre più a tinte azzurre. Il giocatore sembra essere un tassello importante per il club ma in caso di un’offerta faraonica, non si esclude che verrà presa in considerazione. Tra quattro giorni termina il mercato ma per adesso il futuro di Koulibaly è all’ombra del Vesuvio.

Cesare Tartaglione