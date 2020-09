Clamoroso Manchester City: ufficiale l’acquisto di Ruben Dias, ma c’era già un link per… Koulibaly! (FOTO)

Dopo la sconfitta umiliante per 5-2 contro il Leicester, il Manchester City chiede aiuto in difesa. I Citizens hanno praticamente chiuso per Ruben Dias, difensore che arriva dal Benfica. Per il giocatore lusitano, gli inglesi avrebbero sborsato 68 milioni di euro inserendo come contropartita anche Nicolas Otamendi.

Con l’arrivo del portoghese, si fredda definitivamente la pista Kalidou Koulibaly. Il senegalese, salvo sorprese, dovrebbe rimanere ancora a Napoli. Sul sito, però, c’è un dettaglio molto particolare.

In fondo all’articolo che annuncia l’ufficialità di Ruben Dias con il suo numero di maglia, c’è un link già pronto per Koulibaly. Il dettaglio non è passato inosservato.

LA FOTO: