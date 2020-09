Spadafora: “Stop del campionato? Non ancora, ma questa situazione mi preoccupa”

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti fuori da Montecitorio e ha parlato del caso Genoa, dei 14 positivi e di un rischio di sospendere il campionato:

“Stop al campionato dopo il caso positività nel Genoa? Non credo, non siamo ancora in queste condizioni. Questa situazione mi preoccupa molto, sentirò il presidente Dal Pino e il presidente Gravina.

Trova un punto di contatto con il Coni e le federazioni? Dobbiamo riuscirci nell’interesse di tutto il movimento dello sport”.