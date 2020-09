UFFICIALE – Quattordici tesserati del Genoa positivi al Covid-19!

AGGIORNAMENTO – Il Genoa, tramite il proprio sito ufficiale ha comunicato l’esito di altri tamponi fatti a giocatori e tesserati. Ecco quanto scritto:

“Il Genoa CFC comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi al Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La società ha attivato tutte le procedure previste per il protocollo in vigore ed informato le autorità per le procedure correlate. Il club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”.

Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, tramite il proprio account Twitter lancia una vera e propria bomba. Secondo il collega, Mattia Perin e Schone non sono gli unici giocatori del Genoa positivi al Coronavirus. Ecco quanto scritto:

“Dodici tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli, non solo on Perin e Schone sono risultati positivi al Coronavirus. Secondo quanto appreso da Sportitalia sarebbero 8 calciatori e 4 dello staff tecnico i tesserati positivi. Tamponi a tappeto anche a Napoli”.