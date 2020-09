Kevin Malcuit è ormai in uscita dal Napoli dopo appena due stagioni. S’era imposto giusto due anni fa, con una gara straripante contro il Parma al suo esordio. Sembrava una freccia, ma le sensazioni non sono mai state ripagate. Non che su di lui ci fossero aspettative poi così alte: in sostanza, il francese è sempre stato un terzino di tutto rispetto e affidabilità.

MALCUIT PARMA

La sua esperienza in azzurro è stata frenata fin troppo dalla rottura del crociato rimediata circa un anno fa. Era in casa della Spal, gara finita 1-1, quando il terzino francese riportò la rottura del legamento crociato. Da allora un lunghissimo calvario, prima del rientro.

La sua avventura al Napoli potrebbe terminare nelle prossime ore. La squadra che l’ha richiesto con insistenza ultimamente è il Parma, che ha buonissimi rapporti con il Napoli anche dopo l’addio di Faggiano. I ducali cercano un terzino e l’avrebbero individuato in Kevin. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky, c’è già stata una richiesta ufficiale. Frenata, però, dal calciatore stesso, che non sarebbe convintissimo della destinazione. Rappresenta un’opzione last minute, da tenere in considerazione negli ultimi scampoli di mercato

RITORNO IN FRANCIA

C’è infatti la possibilità di un ritorno in Francia che a Malcuit piacerebbe. Ex Saint-Etienne, il Napoli lo prelevò dal Lille nel 2018. Il terzino classe ’91 ha collezionato finora 33 presenze. C’è poi la possibilità che Malcuit resti al Napoli, ma dipenderà dal futuro di Hysaj. Rinnovo o cessione: c’è un’offerta da 7 milioni dello Spartak Mosca.