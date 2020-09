Sky – Il Parma ha chiesto Malcuit al Napoli ma il francese non è convinto della destinazione

Secondo il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Parma oggi avrebbe chiesto Kevin Malcuit al club azzurro. Il Napoli sta cercando di concretizzare molteplici uscite, vista la lunghezza della rosa attuale e un elevato monte ingaggi totale: il francese, in uscita anche lui, però, non è davvero della destinazione ducale. Secondo l’esperto di mercato, Malcuit potrebbe rappresentare un’interessante operazione last minute per una squadra che ha bisogno di rinforzarsi nel reparto terzini.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI