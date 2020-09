Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ha fornito alcuni aggiornamenti riguardanti il calciomercato del Napoli. Tra i vari temi affrontati, si è parlato anche di Emerson Palmieri. Ecco quanto evidenziato:

Calciomercato Napoli, poche possibilità per Emerson Palmieri

“Emerson Palmieri? De Vecchi è a Londra anche per lui, per togliere il veto di Lampard, ovvero quello di cederlo a gennaio. In italia non ci sono possibilità economiche per piazzarlo, quindi l’intermediario sta cercando qualcuno in Premier.

La Juventus ha Alex Sandro e De Sciglio, il Napoli Mario Rui e Ghoulam, l’Inter ha dei paletti dall’Uefa, aveva già l’accordo per Tonali ed Emerson ha dovuto bloccare tutto”.