RAI – Non ci sono segnali tra il Napoli e Torreira, ma con le cessioni di Milik e Koulibaly potrebbe esserci un ritorno di fiamma

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport esperto di mercato, è intervenuto a Radio Kiss Kiss e ha analizzato il mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Torreira? Non mi arrivano segnali su Napoli-Torreira. Io lo prenderei, può fare sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1. In questo momento, Fiorentina e Torino se la stanno giocando. Il Napoli è bloccato perché non ha la possibilità di rilanciare con i contanti, ma se dovesse cedere Koulibaly e Milik, non escludo un ritorno di fiamma“.