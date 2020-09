Gazzetta – Asse Napoli-Fiorentina, non solo Castrovilli: chiesti Milenkovic e Chiesa

Sono in piedi i contatti tra Napoli e Fiorentina per stabilire un nuovo asse di mercato. In ballo c’è il nome di Milik, come analizzato in un articolo precedente.

Non solo, perché il Napoli ha chiesto nell’affare Gaetano Castrovilli, centrocampista classe ’97. La Fiorentina non sembra aperta a trattare per il suo astro nascente, in procinto di disputare la seconda stagione in Serie A.

Ma non è solo limitato a questi due nomi il discorso. Secondo quanto svela la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha chiesto altri due calciatori alla Fiorentina: Milenkovic e Chiesa. L’attaccante esterno della nazionale, però, non sembra disposto ad un trasferimento simile.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: