MILIK FIORENTINA – Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del noto quotidiano La Gazzetta dello Sport, sul centravanti azzurro Arkadiusz Milik – ormai al capolinea nella sua avventura al Napoli – sarebbe ritornata alla carica la Fiorentina. Milik è stato già inserito in una maxi-operazione con la Roma (destinazione già accettata dal polacco), che nel frattempo è arrivata quasi a conclusione ma stenta a chiudersi, con Cengiz Under e un primavera giallorosso che arriverebbero a Napoli. Ma proprio perché la Roma non riesce a chiudere definitivamente la trattativa, la Fiorentina – alla ricerca di un nove puro – si è rifatta sotto: al Napoli andrebbe bene trattare con i viola, ricordando che i viola posseggono il centrocampista Gaetano Castrovilli, da tempo nell’orbita di mercato azzurra. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

MILIK FIORENTINA: PRADÈ CI PROVA, IL NAPOLI CHIEDE CASTROVILLI

“Con le cessioni di Koulibaly e Arkadiusz Milik ancora in stand-by, il mercato del Napoli è bloccato. Gli azzurri cercano soluzioni alternative e in questo senso torna di moda l’interessamento della Fiorentina per l’attaccante polacco. La Fiorentina ha da tempo mostrato un interesse per Milik. Ma in tempi non sospetti il centravanti si era mostrato cortesemente non convinto da questa ipotesi di trasferimento, ma ora il direttore sportivo viola Daniele Pradè, strategicamente, si è rifatto sotto e la contingenza potrebbe diventare favorevole al club toscano, che ha la possibilità di ingaggiare l’altro centravanti polacco, Krzysztof Piatek, pagando una trentina di milioni all’Hertha Berlino“.

Arkadiusz Milik (26), al Napoli dal 2016

“A Firenze però sono convinti che Milik sarebbe l’ideale terminale per il lavoro di Chiesa e Ribery e così tornano alla carica. Arek deve decidersi. Perché De Laurentiis gli ha già detto a muso duro che l’aria che tira non è buona: con la Juventus concentrata su Suarez e la Roma incartata dalle difficoltà riscontrate nella gestione di Dzeko, la Fiorentina potrebbe diventare la piazza di rilancio di Milik, che ora è chiamato a ragionare sulla nuova proposta“.

“Uno spiraglio potrebbe esserci per l’emergente centrocampista Gaetano Castrovilli, che piace tanto anche a Gattuso. Sull’eventuale scambio è però la Fiorentina a chiedere conguaglio. Visto che la mezzala è più giovane (classe ‘97) e soprattutto ha un contratto più lungo (scadenza 2024). Però siamo nel campo degli scenari, perché ancora una trattativa vera e propria non è stata avviata“.

