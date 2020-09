Gazzetta – ADL affronta Milik a muso duro: è pronto a metterlo fuori rosa

Il tempo scorre e la situazione Milik non si sblocca. Lo ricordiamo: con il contratto in scadenza nel 2021 e zero intenzioni di rinnovo, il polacco è destinato all’addio per monetizzare nelle casse del Napoli.

Tuttavia, la Juventus pare essersi ritirata dalla corsa e le altre pretendenti non soddisfano ADL: oltre alla Roma, si registra un ritorno alla carica della Fiorentina, di cui abbiamo parlato. Milik deve decidersi in fretta, anche perché De Laurentiis non aspetta in eterno, anzi.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta, il patron l’avrebbe già messo alle strette. Si legge: “Arek deve decidersi. Perché De Laurentiis gli ha già detto a muso duro che è pronto a metterlo fuori rosa – cosa non consentita dal regolamento – e l’aria che tira non è buona“

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: