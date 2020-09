Sportitalia – Younes ha detto sì al Genoa: c’è l’apertura del Napoli per la trattativa

AGGIORNAMENTO 23:05- Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà , Younes ha aperto al Genoa. Ecco le parole dell’esperto di mercato di Sportitalia: “Questa sera è arrivata l’apertura di Younes al trasferimento al club rossoblu. Il calciatore tedesco, che era indeciso fino a poche ore fa, ha dato la sua disponibilità al trasferimento e c’è l’ok del club partenopeo“.

Amin Younes è in uscita dal Napoli. Il Werder Brema era sulle tracce del giocatore vista la sua volontà di voler ritornare in Germania. Dopo dei tentennamenti, Younes si è dimostrato aperto anche a restare in Italia.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, due sono le possibili destinazioni dell’ex Ajax. C’è il Genoa che lo vorrebbe o a titolo definitivo o in prestito. Un’altra opzione è il Sassuolo dato che potrebbe essere inserito come contropartita per arrivare a Boga, obiettivo del club.

