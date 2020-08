Il Werder Brema ritorna sulle tracce di Younes: Raschica può favorire l’operazione

Uno dei primi nomi in partenza per l’attacco è sicuramente Amin Younes. Il giocatore, infatti, non ha mai convinto e resta ai margini del progetto con Gattuso. Per l’ex Ajax ci sono sia alcune squadre di serie A come Genoa e Cagliari ma sopratutto alcune della Bundesliga.

Il Fortuna Dusseldorf, infatti, si era fatta avanti per portare il giocatore nella squadra della città in cui il giocatore è nato. Il club, però, è spaventato dal prezzo del cartellino di circa 8 milioni e l’ingaggio che si aggira intorno a 1,5 . Difficile che il giocatore possa arrivare in Renania anche perché la squadra gioca nella Zweite Liga e non può permettersi tale prezzo.

Un’altra squadra tedesca interessata è il Werder Brema che potrebbe monetizzare con la cessione di Milot Rashica che piace al Lipsia.

