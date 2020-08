Fernando Llorente è in uscita dal Napoli. Sul giocatore basco ci sono tantissime offerte ben sette come afferma Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia. L’ex Juventus è nel mirino del Genoa ma non solo.

Anche il neopromosso Benevento è interessato al giocatore del Napoli. L’offerta dei sanniti è quella di due anni di contratto a circa 2 milioni di euro a stagione.

