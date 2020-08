KKN – Forte interesse del Genoa su Younes e Llorente

Il giornalista Diego De Luca durante il programma Radio Goal ha parlato del mercato in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Su Amin Younes e Fernando Llorente c’è un forte interesse del Genoa di Preziosi. Per l’uscita di Arek Milik bisognerà aspettare prima la cessione di Dzeko, la Roma oltre a convincere il polacco con un alto ingaggio dovrà prima cedere il bosniaco che piace alla Juventus di Pirlo. Con Milik alla Roma, Cengiz Under arriverebbe a Napoli. Per Jeremie Bogà invece servirà uno sforzo economico importante“.

