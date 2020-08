RAI – Frenata nell’affare Koulibaly-City: non c’è l’offerta da 70 milioni

Era stato dato per già fatto il passaggio di Kalidou Koulibaly al Manchester City, con gli inglesi che avrebbero offerto 70 milioni di euro. C’è però una frenata nell’affare, come riporta Ciro Venerato, uomo mercato della RAI, intervenuto durante il programma Radio Goal, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Frenata nei tempi per Koulibaly al City che arriva direttamente dall’entourage di Kalidou. Non c’é una nuova offerta da 70 milioni di euro e la situazione è ancora tutta in evoluzione. In casa Napoli non arriva l’accelerazione, è tutt’altro che immediata la chiusura. L’entourage dice che non è vera la notizia dell’offerta che si avvicina a quanto chiede De Laurentiis. Anche dal Napoli fanno sapere che ad oggi la squadra di Guardiola non ha ancora formulato questa offerta. Fino a quando non c’é l’accordo tra i due club non si escludono inserimenti di altre squadre, come PSG e Manchester United”.

