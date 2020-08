Cm.com – Il Manchester City alza l’offerta per Koulibaly: primo passo in avanti verso la chiusura dell’operazione

Continuano i discorsi tra Napoli e Manchester City per la cessione di Kalidou Koulibaly ai citizens. L’avventura in azzurro del granitico senegalese sembra davvero sul viale del tramonto, ma per cederlo patron De Laurentiis vuole una cifra adeguata: 80 milioni. Il City, prima scettico, secondo i colleghi di Calciomercato.com, ha pian piano alzato l’offerta iniziale di 63 milioni di euro e si sta avviando ad offrire la cifra richiesta dal numero uno partenopeo, tramite l’aiuto di alcuni bonus. Questo quanto da evidenziare:

“L’affare non è ancora fatto: dopo un’offerta iniziale di 60 milioni da parte degli inglesi, le due squadre si sono allontanate; ma ora ecco il riavvicinamento e l’offerta alzata di 10 milioni, più bonus per un totale di quasi 80 milioni di euro che andrebbero nelle casse azzurre. La chiusura non è imminente, ma c’è sicuramente un passo in avanti da parte del City e uno incontro di De Laurentiis. Saranno giorni caldi per il futuro del centrale degli azzurri“.

