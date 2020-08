GAZZETTA – Offerte di Napoli e Arsenal per Gabriel: la proposta dei Gunners è più alta! I dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 – Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, ha fornito alcuni aggiornamenti circa la vicenda Gabriel. Il collega su Twitter ha svelato nei dettagli le offerte di Napoli e Arsenal.

I Gunners hanno proposto 25 milioni più 3 di bonus, mentre il Napoli 22 più 3 di bonus. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi sul trasferimento.

ORE 15.28 – Continuano i movimenti di calciomercato del Napoli. Ormai da giorni si parla di un accordo raggiunto tra i partenopei e il difensore del Lille, Gabriel Magalhaes. Lo stesso presidente della società francese aveva confermato nelle scorse ore di aver accettato delle offerte per la cessione del brasiliano, ma che la scelta su dove andare a giocare poi spetterà al calciatore.

Ebbene il portale francese Le10Sport, rivela che l’altro club ad aver presentato un’offerta per Gabriel è l’Arsenal. I Gunners hanno presentato una proposto pressoché identica a quella di De Laurentiis, che prevede l’acquisto di Gabriel per 30 milioni di euro, bonus compresi. Entrambe le offerte sono state già accettate dal Lille. Ora – come anticipato dal presidente Lopez – spetterà al giocatore scegliere la propria destinazione.