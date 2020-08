SKY – Nuova pretendente per Allan, lo vuole il Borussia Dortmund! I dettagli

Continuano ad arrivare aggiornamenti circa il calciomercato del Napoli. Uno dei calciatori che lascerà i partenopei è certamente il brasiliano Allan. Per il calciatore – come si racconta da giorni – c’è il forte interesse dell’Everton, mentre nelle scorse ore è emersa la pista che porta all’Atletico Madrid.

Ma non solo. Infatti, secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport, anche il Borussia Dortmund pare aver mosso passi concreti per il mediano.

Il club tedesco pare non voglia andare oltre i 25 milioni di euro per l’acquisto del giocatore. Da capire se questa cifra basti a De Laurentiis per privarsi dell’ex Udinese.