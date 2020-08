MARCA – L’Atletico Madrid piomba su Allan: al Napoli quasi 40 milioni per anticipare l’Everton

Uno dei calciatori che dovrebbe lasciare il Napoli durante il calciomercato è Allan. Sul brasiliano c’è il forte interesse dell’Everton, ma dalla Spagna arriva una nuova pretendente.

Infatti, come si legge su Marca, l’Atletico Madrid negli ultimi giorni avrebbe fatto delle valutazioni dettagliate e, vista la possibile partenza di Thomas Partey, avrebbe spostato il nome del centrocampista del Napoli in cima alla lista delle preferenze per la mediana.

I colleghi spagnoli spiegano che i Colchoneros sarebbero disposti a proporre a De Laurentiis una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Cifra che dovrebbe bastare per convincere Aurelio De Laurentiis. Si attende di capire quale sarà la reazione dell’Everton per un eventuale rilancio.