Manchester City eliminato, a Sky commentano: “Squadre francesi e tedesche avvantaggiate. Guardiola ha sbagliato tutto, formazione incomprensibile!”

L’eliminazione del Manchester City per mano del Lione in Champions League è stata analizzata negli studi di Sky Sport.

Il primo a commentare è stato Alessandro Costacurta: “Ce l’ho con Guardiola, il City era favorito per la vittoria. Non ho capito che formazione ha schierato, c’erano troppi calciatori fuori ruolo. Un po’ come se nel ’94 Capello in finale Milan-Barcellona avesse fatto giocare Eranio al posto di Savicevic, oppure l’Inter del triplete avesse giocato con Muntari al posto di Eto’o. Non ho capito che squadra ha messo in campo, sono deluso“.

Prende poi la parola Paolo Condò: “Le due semifinali PSG-Lipsia e Bayern Monaco-Lione confermano che le squadre che hanno potuto riposare di più, ovvero le tedesche e le francesi, hanno avuto un vantaggio fisico in questa final eight“.

Infine Fabio Capello: “Bisogna dire le cose come stanno, Guardiola ha sbagliato completamente la formazione iniziale! Ha snaturato la squadra. A volte gli allenatori si prendono dei meriti, qui va detto che Guardiola ha commesso errori“.