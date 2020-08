RAI – Smentite su Giuntoli alla Roma. Per Reguilon non è un problema di prezzo: il Napoli può prenderlo solo in prestito

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul calciomercato degli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

“Voglio subito smentire una notizia. Non è vero che Giuntoli è scontento al Napoli e non si sente un mero esecutore. Il d.s. è rimasto ferito da queste notizie venute fuori in mattinata. Ci tiene a far sapere che sta benissimo al Napoli, il rapporto con la proprietà è ottimo ed è felice del suo ruolo. Intende rispettare il contratto con gli azzurri, pur avendo grande rispetto per la Roma.

Calciomercato Napoli, accordo con Reguilon

Il Napoli con Reguilon ha un accordo da 2,5 milioni annui. Il problema è la formula: il club ha fatto sapere all’agente che il giocatore può arrivare solo in prestito con diritto di riscatto. Non è un problema di prezzo, perché il Napoli può spendere anche 25 milioni, ma solo a patto che arrivi in prestito con diritto di riscatto. Reguilon piace anche al Chelsea, Arsenal e PSG. Solo che per queste società non è la prima scelta, così come lo è per il Napoli.

Emerson Palmieri verso l’Inter. Scambio Milik-Under è una possibilità

Emerson Palmieri? C’è un accordo con l’Inter, ma con il Chelsea c’è una differenza di circa 10 milioni. I nerazzurri avranno comunque un nuovo incontro e sono il club più vicino all’italo-brasiliano. Anche Tonali si avvicina all’Inter.

Se Dzeko dovesse andare a Inter o Juve, la Roma si fionderebbe su Milik. Nell’affare potrebbe finire Cengiz Under, mentre per Veretout possibile si faccia una trattativa a parte.

Capitolo cessioni, Allan e Maksimovic all’Everton

Allan è vicino all’Everton, l’offerta è di 25 milioni più 5 di bonus. Se si arriva a 30 più bonus l’affare si fa. Per Maksimovic siamo ancora più vicini alla chiusura, c’è un accordo di massima tra le società a 15 milioni, il giocatore firmerà un quadriennale da 3 milioni a stagione.

Il Napoli ha già bloccato Gabriel. Mentre per Koulibaly si aspetta il rilancio da parte del Manchester City. Alcuni amici vicini a Guardiola mi confermano che il senegalese è una richiesta specifica del tecnico spagnolo“.