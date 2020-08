Importanti notizie sul mercato del Napoli. La Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata al futuro di Kalidou Koulibaly, confermando l’imminente addio del difensore senegalese.

Il centrale ex Genk è reduce da una stagione tutt’altro che esaltante. Il calciatore ha manifestato la volontà di provare una nuova esperienza e lo stesso Napoli è d’accordo con la cessione, anche per alleggerire il bilancio che il prossimo anno non vedrà entrare in cassa i proventi della Champions League.

Notizie mercato Napoli, offerta del Manchester United per Koulibaly

Il club che ha mostrato più interesse per Koulibaly è il Manchester United. I Red Devils hanno messo sul piatto circa 70 milioni di euro, cifra attualmente ritenuta troppo bassa da De Laurentiis che ne vorrebbe almeno 100.

Il patron – spiega il quotidiano – sa però bene che dopo la stagione altalenante di Koulibaly, e a causa della crisi economica dovuta al Coronavirus, non potrà tirare troppo la corda. Quindi, in assenza di altre offerte di rilievo, si proverà ad andare in contro alle richieste del Manchester United.