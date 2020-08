GdS – Napoli, deciso l’erede di Koulibaly: è Gabriel del Lille

CALCIOMERCATO NAPOLI – Kalidou Koulibaly sembra vicino a lasciare Napoli. Il difensore senegalese è giunto alla fine del suo ciclo partenopeo e potrebbe voler provare nuovi stimoli in un altro campionato. Se dovesse arrivare la giusta offerta economica per il Napoli e per il giocatore, difficilmente gli azzurri riusciranno a trattenerlo ancora.

MERCATO NAPOLI, l’erede di Kalidou

Gattuso, però, ha già scelto l’erede di Koulibaly. Si tratta di Gabriel Magalhaes del Lille che gli azzurri stanno seguendo già da tempo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la trattativa sarà chiusa non appena il Napoli avrà ceduto Koulibaly.