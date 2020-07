Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli riguardano in particolare il centrocampo. L’edizione odierna di Tuttosport, infatti, riferisce come per il tecnico partenopeo, Rino Gattuso, sia Jordan Veretout l’obiettivo principale per la linea mediana.

Ultime calciomercato Napoli, Veretout primo obiettivo per il centrocampo

Il francese della Roma, però, viene considerato dal tecnico come un regista e non una mezzala. Ecco perché, in caso di acquisto – sottolinea il quotidiano – uno tra Demme e Lobotka potrebbe essere considerato di troppo.