Tuttosport – Bernardeschi rifuta Napoli. Per Lozano possibile prestito al Parma

Il calciomercato del Napoli è ormai entrato nel vivo. Si parla solo di Victor Osimhen nelle ultime ore, visto che si attende il suo arrivo all’ombra del Vesuvio. Qualcosa, però, si muove anche in uscita. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, Arkadiusz Milik ha già un accordo con la Juventus ma il Napoli lo cederebbe solo se dovesse ricevere Bernardeschi in cambio. Il bianconero, dal canto suo, continua a rifiutare gli azzurri e l’affare si fa sempre più complicato.

Da valutare se arriveranno offerte concrete per Koulibaly e Allan. Intanto Lozano potrebbe trasferirsi in prestito al Parma per giocare e crescere in Serie A.