Per Osimhen al Napoli siamo ai dettagli. Serve mettere tutti gli accordi scritti. Ad esempio oggi si è stabilito che il 5% sul totale del trasferimento, che è di 50 milioni di euro, che sono da pagare ai club che hanno contribuito alla crescita del calciatore negli anni passati, tocca al Lille. Il club francese dovrà quindi pagare 2,5 milioni di euro.

Nell’affare rientrerà anche il cartellino di Karnezis, che ora deve trovare un accordo con il d.s. Campos del Lille. Il portiere greco chiede un triennale da 800mila euro a stagione. Ci sono da mettere a punto poche cose. È già stato tutto stabilito tra i club.

I dettagli sui bonus di Osimhen

Ci sono 50 milioni da pagare più 10 di bonus. Se il Lille riuscirà ad incassare circa 2 milioni sarà tanto. Il Napoli ha inserito solo bonus europei come il raggiungimento di determinati traguardi come semifinale e finale di Europa League e Champions League.

Calciomercato Napoli, il futuro di Gabriel e Milik

Gabriel? Il Napoli sa che vale 25 milioni. Ad oggi il Lille vuole soldi, ma magari tra qualche settimana avrà bisogno di un esterno offensivo e si potrebbe parlare di Ounas. Possibile che la società transalpina aspetti che il Napoli venda Koulibaly o almeno aspettare fino ad una certa data. Giuntoli non è rientrsto a Napoli, è rimasto a Milano per la riunione di Lega dove ci saranno tanti direttori di sportivi e operatori di mercato.

Calciomercato Napoli, Milik pensa solo alla Juventus

Milik alla fine dell’avventura con il Napoli? Me lo auguro, perché mi irrita vederlo giocare così. Gattuso è stato fin troppo un galantuomo, Milik sta tirando i remi in barca perché già pensa altrove. L’Inter è già più forte del Napoli, ma se poi giochi dall’inizio in 10 uomini fai difficoltà.

Non contesto a Milik il rendimento, perchè quello lo posso capire, ciò che non accetto è l’atteggiamento. Non vorrei che stesse giocando male per far abbassare il prezzo di vendita. Milik ha già scelto la Juventus e ha l’accordo, ma sa che il Napoli sta facendo un braccio di ferro sulla trattativa. Fossi stato in Gattuso, avrei schierato chiunque come centravanti adattato, anche Ospina, ma non Milik”.

