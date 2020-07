Tuttosport – Accordo totale tra Milik e la Juventus: la SNAI chiude le scommesse sul trasferimento

Arkadiusz Milik è ad un passo dalla Juventus, almeno per quanto riguarda la sua volontà, che pare essere definita. Il polacco è d’accordo su tutto con i bianconeri e sicuramente vorrà raggiungere al più presto la sua nuova destinazione.

Tuttosport rivela però che l’affare non è in dirittura d’arrivo. Rimane infatti lo scoglio più grande ovvero l’apertura di una trattativa con il Napoli, che dovrebbe accettare alcune contropartite. Ciononostante nell’aria si fiuta che non ci saranno problemi: la SNAI ha chiuso le puntate sul trasferimento dandolo ormai per fatto.