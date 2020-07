Barcellona Napoli in chiaro, ora è ufficiale. Si è discusso tanto su come e dove vedere il ritorno degli ottavi di Champions League. La risposta è arrivata e farà contenti i tantissimi napoletani in giro per l’Italia e per il mondo. Gli azzurri si giocano l’accesso ai quarti di finale, da sfavoriti, in un momento negativo, dopo una stagione stranissima.

Lo faranno a Barcellona, una meta però non ancora definita. I focolai di Coronavirus in Catalogna possono infatti portare la UEFA a cambiare sede. Difficile, ma non in possibile. In un Camp Nou deserto, salvo colpi di scena, si giocherà allora Barcellona-Napoli.

BARCELLONA NAPOLI IN CHIARO, IL CANALE

Che sarà visibile in chiaro – come dicevamo – su Canale 5. Da due stagioni è infatti Mediaset a trasmettere le gare in chiaro della Champions League. Anche l’andata, il 25 febbraio, fu trasmessa in chiaro. Un’ottima notizia per i tifosi azzurri, che potranno seguire il Napoli anche in un’eventuale meta turistica.

Intanto, il campo: c’è preoccupazione, oltre che attesa, per la gara con il Barcellona. I segnali recenti arrivati dal campo non sono incoraggianti, serve un altro Napoli quanto meno nello spirito. Non è però automatico, dopo aver staccato la spina, tornare subito sul pezzo. Non solo: il Napoli dovrà molto probabilmente fare a meno di Manolas e anche Maksimovic ha accusato qualche problema fisico recentemente.

DOVE VEDERE IL NAPOLI IN TV E STREAMING

La fortuna del Napoli, se così si può chiamare, è quella di non incontrare il miglior Barcellona. Non è stata una stagione facile per i blaugrana, con l’avvicendamento in panchina tra Valverde e Setién e un altro prossimamente tra l’ex Betis e il sostituto. I blaugrana hanno perso la Liga nel rush finale in favore del Real, gli resta solo la Champions ma l’impressione è quella di un gruppo spaccato. Unica nota positiva, aver recuperato gli infortunati lungodegenti, tra cui Suarez.

Appuntamento l’8 agosto su Canale 5, calcio d’inizio alle 21. Per chi non avrà con sé la televisione, Mediaset offre anche un ampio servizio di streaming.