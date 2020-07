CdS – Per la UEFA nessuna criticità: Barcellona-Napoli si gioca al Camp Nou

Non ci sarà nessuno spostamento a Lisbona per gli ottavi di Champions League che erano stati messi sotto osservazione dalla UEFA per il rischio contagi.

Ne parla il Corriere dello Sport, nell’edizione di oggi. I due ottavi di ritorno si giocheranno regolarmente negli stadi della squadra di casa. City-Real Madrid si giocherà a Manchester e Barcellona-Napoli si giocherà al Camp Nou. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Barcellona-Napoli si giocherà in Catalogna e City-Real Madrid a Manchester. A 10 giorni dagli ottavi di ritorno di Champions League, l’indicazione che arriva da Nyon non lascia dubbi: le notizie sulla diffusione del virus e i provvedimenti presi dai governi nazionali dunque non cambieranno le decisioni prese dalla UEFA e le sedi delle due gare che sembrano/sembravano più a rischio. Questo non vuol dire che il presidente Ceferin e i suoi collaboratori non stiano seguendo con grande attenzione l’evoluzione della vicenda, ma dopo i contatti avuti anche ieri, al momento né il primo né nel secondo caso vengono segnalate criticità”.

“A Barcellona, viene fatto notare, la città non è in lockdown e le misure adottate non sono poi troppo diverse rispetto a quelle che erano in vigore in Italia quando il campionato è ripreso, pur a porte chiuse. Nel malaugurato caso dovesse cambiare qualcosa, il piano B prevede che i due incontri (o uno solo dei due) siano giocati a Lisbona. Erano stati previsti come campi neutri anche Oporto e Guimaraes, ma erano considerate sedi possibili solo se tutti e 4 gli ottavi fossero stati spostati”.